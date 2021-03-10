وفاة 7 أطباء أسنان منذ بدء جائحة كورونا

محمد الكيالي

عمان- قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إن 7 أطباء أسنان توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة حتى اليوم.

وأوضح القدومي أن الأطباء المتوفون هم: إيهاب الرشيد، مصطفى داوود، وليد عودة، علي أبو حسنة، هشام زيدان، محمد القاعود ومحمد بني نصر.

وأكد أن عدد أطباء الأسنان الذين أصيبوا بالفيروس بلغ 800 طبيب وطبيبة بالحد الأدنى، فيما بلغ عدد أطباء الأسنان الذين سجلوا على منصة كوفيد-19 للحصول على اللقاح أكثر من 1250.

يذكر أن عدد أعضاء الهيئة العامة لأطباء الأسنان العاملين في المملكة يبلغ 5000 طبيب وطبيبة من أصل 1000.