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وفاتان بحادث تصادم بين شاحنتين في العقبة

منذ ساعتين
حادث تصادم الشاحنة
حادث تصادم الشاحنة

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أحمد الرواشدة

العقبة – توفي شخصان إثر حادث تصادم وقع على الطريق الخلفي عصر اليوم في العقبة، وفق مصدر في الدفاع المدني.
وقال المصدر ان الحادث وقع ما بين مركبتين شحن (تريلا وقلاب) على الطريق الخلفي في مدينة العقبة، مشيرا ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة عملت على اسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، وحال وصولهم للمستشفى تبين انهم وفاة.

فيما تولت مجموعات الدوريات الخارجية تنظيم حركة المركبات في المكان وحضر مندوب الحوادث للموقع لرسم المخططات الكروكية اللازمة للوقوف على ملابسات واسباب الحادث.

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