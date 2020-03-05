وفاتان غرقا في بركة زراعية بالعقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- توفي طفلين غرقا في احدى البرك الزراعية بمنطقة رحمة التابعة لمحافظة العقبة حسب مدير دفاع مدني العقبة المقدم محمد المجالي.

واضاف المجالي إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مع حادث غرق شخصين يبلغان من العمر (13)و (17) سنوات إثر تعرضهما للغرق داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة رحمة وبعمق 9 متر.

وقال المجالي انه تم إخراج الشخصين من قبل فرق الغطس والمواطنين المتواجدين بالمنطقة، حيث عملت فرق الاسعاف على إخلاء الوفاتان إلى مستشفى الامير هاشم العسكري.

واشار مصدر طبي في المستشفى ان الشخصين وصلا متوفيين نتيجة تعرضهما للغرق.