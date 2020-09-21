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وفاتان و 266 إصابة جديدة بكورونا منها 264 محليّة

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان-الغد- أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 264 محليّة، وحالتان خارجيتان في فنادق الحجر الصحّي.

وأكد جابر خلال إيجاز صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مساء الإثنين، تسجيل حالتيّ وفاة بفيروس كورونا.

وأشار جابر إلى أن الإصابات المحلية توزعت كما يلي، (166 إصابة في العاصمة، و25 في الكرك، و38 البلقاء و8 في إربد و10 في الزرقاء و3 في معان وواحدة في عجلون و3 في مادبا و10 في جرش). ولفت جابر إلى تسجيل 683 حالة شفاء، كما بلغ عدد الفحوصات لهذا اليوم 12867 فحصاً ليصبح إجمالي الفحوصات 1083488 فحصاً.

ولفت جابر ، إلى أن التغيير بالاستراتيجية للحجر والعزل يأتي للتخفيف على المواطنين.

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