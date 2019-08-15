أخبار محليةالغد الاردني

وفاتان و10 إصابات في حادثين منفصلين في عمان والعقبة

منذ ساعة واحدة
سيارة إسعاف الدفاع المدني- (تصوير أسامة الرفاعي)
سيارة إسعاف الدفاع المدني- (تصوير أسامة الرفاعي)

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عمان- صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديريةدفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم الاربعاء مع حادث تصادم وقع بين ثلاثة مركبات في منطقة أبو علندا، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وقال الدفاع المدني في بيان إنه تم نقل الإصابات وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى التوتنجي ومستشفى الحمايدة, وحالة الإصابات العامة متوسطة.

من جهة أخرى، قالت إدارة الإعلام إن كوادر الإنقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مع حادث تدهور تريلا في منطقة طلوع المرامل, حيث عملت الكوادر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مركز طبي قويرة العسكري, وحالته العامة بالغة.

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