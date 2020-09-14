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وفاتان و 214 إصابات جديدة بكورونا منها 204 حالة محلية

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان-الغد- أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 204 حالة محلية و10 حالات خارجية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 3276 حالة.
وأوضح جابر في إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، أنه جرى تسجيل حالتي وفاة و49 حالة شفاء، منوها بإجراء (10010) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (989579) فحصاً.
واضاف وزير الصحة ، ان الإجراءات المشدّدة نتيجة الاستهتار وإقامة الأعراس والتجمّعات.

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