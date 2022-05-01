كورونا الأردن.. وفاتان و225 إصابة خلال أسبوع

سجّل في الأردن، وفاتين بين المصابين بفيروس كورونا و225 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1695970 إصابة وفق الموجز الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة الأحد.

وارتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 14066 وفاة بحسب الموجز الأسبوعي من 23 نيسان/أبريل الماضي إلى 29 من الشهر نفسه.

وأجري، خلال الأسبوع، 18164 فحصا مخبريا بنسبة فحوص إيجابية تبلغ 1.24%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 16757330 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 311 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء التراكمي إلى 1681741، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 163.

وسُجلت 8 حالات إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 19 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 14 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 0%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 1%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 1%.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 1%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 3%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 1%.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 0%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 0%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 0%.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4760130، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4481709، والجرعة الثالثة 649141.