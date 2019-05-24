وفاتان و3 إصابات بحادث تدهور في جرش

عمان – توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح ورضوض إثر حادث تدهور مركبة بمنطقة مثلث الكته باتجاه ساكب في جرش. وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ببيان: إن كوادر الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى جرش الحكومي، حيث وصفت حالة المصابين العامة بين المتوسطة والبالغة.

–(بترا)