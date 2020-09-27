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وفاتان و431 إصابة جديدة بكورونا بالأردن

منذ 3 ساعات
فريق تقصي لكورونا - (من المصدر)

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عمان -الغد – سجل الأردن، الأحد، حالتي وفاة و 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 425 حالة محلية.

وبحسب الإيجاز الصحفي اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء توزعت الإصابات المحلية كالآتي:
– (281) في محافظة العاصمة عمّان و(50) في محافظة البلقاء و (24) في محافظة الزرقاء و(11) في محافظة إربد و (12) في محافظة معان و(23) في محافظة عجلون و16 في محافظة جرش و7 في محافظة الكرك و حالة واحدة في محافظة المفرق.

وأضاف الإيجاز تسجيل (6) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (8492) حالة.

وسُجّلت حالتا وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (45) حالة.

وسُجّلت (96) حالة شفاء هذا اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

– تمّ إجراء (15384) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1170897) فحصاً.

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