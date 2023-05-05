وفاتان و5 إصابات بحريق مخازن “بوليسترين” في عمان

قال الناطق الإعلامي باسم مديريه الأمن العام، إن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريات دفاع مدني الوسط وقوات درك العاصمة وشرطه جنوب وشرق عمان وأمانة عمان الكبرى تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في عدد من المخازن التي تحتوي على بكس البوليسترين تقدر مساحتها ب 2000 م٢ بالإضافة إلى ساحة خارجية تقدر مساحتها ب 1000 م في منطقة الجويدة.

ونتج عن الحريق وفاة شخصين من جنسية عربية إثر تعرضهما لحروق بالغة في الجسم (تفحم) وأصابه خمسة آخرين بضيق في التنفس حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل بينما تولى فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع وكانت حالتهم العامة حسنه لم تستدع النقل إلى المستشفى باستثناء أصابه واحدة تم إسعافها ونقلها وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي.

وشارك في عمليات إخماد الحريق الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من الكوادر البشرية من دفاع مدني وشرطه وقوات درك بالإضافة إلى عدد من تنكات المياه من أمانة عمان الكبرى، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.



