وفد أردني يبحث تعزيز العلاقات التجارية مع سلوفينيا

عمان-الغد- بحث وفد تجاري أردني في سلوفينيا سبل تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية والبدء بمرحلة اقتصادية جديدة تجمع مؤسسات القطاع الخاص لدى الجانبين.

وجاءت الزيارة التي استمرت عدة أيام بتنظيم من جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) بالتعاون مع القنصلية الفخرية لجمهورية سلوفينيا في عمان، والوكالة العامة للريادة والتدويل والاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا في سلوفينيا.

ويضم الوفد اصحاب اعمال يمثلون قطاعات المقاولات والإنشاءات وتطوير العقارات والطاقة المتجددة والأجهزة الكهربائية وأجهزة المراقبة والبلاستيك والألبسة والمنسوجات والتعليم ومنتجات البحر الميت والتجميل والمواد الغذائية والأجهزة الطبية والسياحة.

وأكد الوفد الذي يرأسه رئيس (جيبا) المهندس جمال بدران، خلال زيارته الى الوكالة العامة للريادة والتدويل والاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا في سلوفينيا، أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل يزيد من حجم المبادلات التجارية لمستويات اعلى.

وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين (جيبا) والوكالة العامة للريادة والتدويل والاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا في سلوفينيا لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز آليات وسبل التعاون والتنسيق المشترك من خلال التشجيع على اقامة مشاريع مشتركة بالإضافة إلى تسهيل المشاركة بالأنشطة والفعاليات والمعارض والمؤتمرات وتبادل الوفود. وزار الوفد العديد من المؤسسات والشركات السلوفينية للاطلاع على فرص التعاون المستقبلية والاستفادة من التجارب والخبرات السلوفينية في العديد من القطاعات الاقتصادية وبخاصة صناعة مواد التجميل والسياحة والفندقة والصناعات المعدنية والأجهزة الكهربائية.

كما تم على هامش الزيارة عقد منتدى أعمال أردني- سلوفيني تم خلاله عرض آفاق الفرص الاقتصادية في المملكة والتطور الاقتصادي الحاصل في مختلف القطاعات والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني.

بدوره، أكد نائب رئيس (جيبا) وقنصل سلوفينيا الفخري في عمان علي مراد، متانة العلاقات الأردنية السلوفينية في العديد من المجالات منها: التعليم ودعم اللاجئين السوريين في الأردن بالاضافة الى الجهود الانسانية المقدمة لأطفال قطاع غزة من خلال تقديم العديد من الخدمات الطبية لهم.