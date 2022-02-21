وفد أردني يزور العراق برأسة وزير الإقتصاد الرقمي

ترأس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وفداً اردنياً شمل عدد من شركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في ملتقى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني العراقي بدعوة من وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني.

واستمعوا خلال الملتقى إلى الانجازات العراقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقام الوزيران بحضور السفير الاردني منتصر الزعبي بجولة مشتركة على اجنحة الشركات المشاركة بالمعرض بما فيها الجناح الأردني وقام الوفد المرافق بعرض تقديمي للوزيران عن طبيعة اعمالهم.

ووجّه الوزير العراقي الشيباني الى تسهيل مهمتهم لدخول السوق العراقي من خلال توقيع عقود ومذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية.

وعلى هامش الزيارة تم عقد مجموعة من الاجتماعات شملت الاجتماع مع وزير التجارة العراقي الدكتور علاء الجبوري لبحث سبل التعاون المشترك والتسهيل على الشركات الاردنية الراغبة بالدخول للسوق العراقي والتأكيد على التكاملية وأهمية التعاون التجاري ما بين البلدين.

وقدم الوفد المرافق شرحاً عن ابرز انجازاتهم وشكر الهناندة الوزير الجبوري على الدعم مؤكداً حرص المملكة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق.

كما التقى الهناندة وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي وتم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في سبيل خدمة المواطنين والشركات الاردنية على حد سواء واهمية العمل على تسهيل فتح التأشيرات من كلا الطرفين للشركات.

واستمع الغانمي الى شرح من مجموعة من الشركات الاردنية التي رافقت الوزير في الزيارة.

وشكر الهناندة الوزير الغانمي على ما ابداه من تعاون وتنسيق.

كما زار الوزير الهناندة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بمشاركة مجموعة من الشركات الاردنية لبحث سبل التعاون في التكنولوجيا المالية كما استمع مخيف الى الشركات الاردنية واشاد الهناندة بجهود البنك المركزي العراقي مؤكدا تعزيز العلاقات بين البلدين بما ينعكس ايجاباً على الطرفين.

كما زار الهناندة رابطة المصارف العراقية الخاصة بحضور ممثلين من القطاع المصرفي العراقي والوفد المرافق وتم الحديث عن انجازات البلدين المالية في التحول الرقمي وسبل التعاون المشترك بين الطرفين وتم زيارة هئية الاعلام والاتصالات العراقية وتم تبادل وجهات النظر وبحث سبل التعاون في مجال الاتصالات والبريد وعُقد اجتماع مع البريد العراقي وتم الاتفاق على تعزيز التعاون والتبادل بين البريد الاردني والعراقي.

واختتمت الزيارة بلقاء الهناندة مع نظيره العراقي بحضور المسؤولين من كلا الطرفين وأكدوا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعلى توجيهات قيادة البلدين على العمل وفتح كافة جسور التعاون والعمل المشترك بما فيه المصلحة العامة وخدمة الأفراد والمؤسسات والاقتصاد بين البلدين.

ووجه الهناندة الدعوة لنظيره العراقي بزيارة للمملكة الاردنية الهاشمية والاتفاق على تشكيل فريق عمل لمتابعة مخرجات الزيارة وتنفيذ التوصيات، وشكر الوزير الهناندة والوفد المرافق الوزير الشيباني على الدعوة وحسن الضيافة. والاستقبال