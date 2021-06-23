وفد أردني يشارك باجتماعات اتحاد المحامين العرب في دمشق

عمان- الغد- غادر صباح اليوم الى العاصمة السورية دمشق وفد من نقابة المحامين للمشاركة في اجتماعات الدورة الاولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.

ويرأس الوفد نقيب المحامين مازن رشيدات، ويضم اعضاء مجلس النقابة، نائب النقيب ناصر كمال الامين العام المساعد للاتحاد، وامين سر النقابة خلدون النسور، وامين الصندوق عادل الطراونة، وانس شطناوي ورزق شقيرات.

ويعقد اجتماع المكتب تحت شعار “التضامن مع سورية في مواجهة العدوان والحصار الجائر”، و”لا للمبادرات.. نعم لعودة كامل الأراضي الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية”.

وسيناقش الاجتماع آليات عمل الاتحاد وتطويرها والتنسيق والتعاون بين نقابات المحامين العربية ودور الاتحاد في الدفاع عن القضايا القومية وخطة العمل المستقبلية إضافة إلى القضايا السياسية والتنظيمية والقانونية وغيرها.

ويشارك في الاجتماع نحو مئة محام من لبنان والعراق والاردن وفلسطين والسودان والمغرب وتونس ومصر، ومئة محام من سورية.