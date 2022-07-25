وفد أميركي يحاضر حول تكنولوجيا النانو في مستشفى المقاصد

عقد مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية ندوة علمية حول

إستخدام أحدث تقنيات تِكنولوجيا النَّانو (Bexa) في التشخيص المبكر والوقاية من الإِصابة بسرطان الثدي.

وشارك في الندوة التي عقدت تحت شعار “دعونا نذهب إِليهِم وهم أصِحاء قبل أن يأتوا إِلينا وهم مَرضى” المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة Sure Touch الامريكية الدكتور جوي بيترسون الذي زار المستشفى على رأس وفد طبي أمريكي.

كما شارك في الندوة الدكتور زياد نجار ممثل شركة ميد جيو الامريكية في الاردن وهي الشركة الصانعة لجهاز بيكسا

بحضور مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور علي السعد بني نصر وعدد من الأطباء والكوادر التَمريضية والفنية.

وقال الدكتور بني نصر أن هذه الفعالية العلمية تأتي في إطار الجهود المبذولة من قِبل إِدارة المستشفى لتعزيز قدرات وكفاءات الكادرين الطبي والتمريضي وتَطوير مهاراتهم لتقديم الخدمة الطبية المُثلى والمتميزة للمرضى والمجتمع المحلي، ومواكبة أحدث ما توصل اليه العلم في هذا المجال.

وقدم الدكتور بني نصر لمحة موجزة عن الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى المقاصد وتطوره المستمر خلال جولة ميدانية قام بها الوفد الطبي الأمريكي لمختلف مرافق المستشفى.

وأشاد الوفد بمدى تطور خدمات المستشفى الطبية النوعية، وبالجهود المتميزة المبذولة من قِبل كوادره الطبية والتمريضية والفنية والادارية.