وفد اقتصادي أردني كبير يزور قطر الأسبوع المقبل لتعزيز التعاون التجاري

عمان- الغد- يبدأ وفد اقتصادي كبير برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي مطلع الأسبوع المقبل بزيارة قطر لبحث سبل وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال العين الكباريتي في بيان صحفي ان الزيارة تنظمها غرفة تجارة الاردن بالتنسيق والتعاون والتواصل المحمود مع غرفة تجارة وصناعة قطر وهو ما يعكس الحرص المثابر والمستمر لدى الجانبين لتعزيز وتمتين أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما سيتم أيضا مناقشة التحديات التي تعيق التبادل التجاري بين البلدين والسعي إلى حلها.

وبين أن الوفد سيلتقي رجال اعمال قطريين وعدد من الوزراء المعنيين للتأكيد على أهمية وعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

وقال الكباريتي نحن في الاردن نعتز بالعلاقات الطيبة مع دولة قطر الشقيقة والتي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله ورعاهما، حيث نتطلع إلى عكس هذه العلاقات الأخوية المتينة من خلال زيادة التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

واكد الكباريتي ان الاستثمارات القطرية في الاردن تلعب دورا هاما في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للاردنيين.

وأضاف الكباريتي ان القطاع الخاص يتطلع إلى تعميق علاقاته والتشبيك مع نظيره القطري وبناء شراكات تجارية وإقامة استثمارات مشتركة وبما ينعكس على مصالح البلدين الشقيقين الاقتصادية.

وبين أن وجود الخط البحري المباشر بين العقبة والدوحة يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات النقل بين البلدين ويضمن وصول البضائع ضمن فترة زمنية قصيرة ما يمثل شريان حقيقي وداعما أساسيا لحركة التبادل التجاري وانسياب السلع.