وفد اقتصادي اميركي يزور الأردن الثلاثاء المقبل

يبدأ وفد اقتصادي وتجاري اميركي رفيع المستوى من ولاية نبراسكا زيارة عمل للأردن يوم الثلاثاء المقبل، للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالمملكة.

وتنظم زيارة الوفد الذي يرأسه وزير خارجية ولاية نبراسكا روبرت ايفنين، وتأتي تحت عنوان “الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي”، غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية.

وتعد ولاية نبراسكا الواقعة بمنطقة الغرب الأوسط للولايات المتحدة، واحدة من أكبر منتجي المواد الغذائية والزراعية، وتشتهر بمجالات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويضم الوفد أصحاب اعمال يمثلون قطاعات: الأدوية والمختبرات الطبية والرعاية الصحية في المنازل ودور رعاية المسنين، إدارة المياه والاستدامة، المنتجات الزراعية وخاصة الحبوب ومنها الذرة، المنتجات الغذائية ومزارع الأبقار واللحوم ومنتجات الألبان والأعلاف، شركات مزودي وموزعي المواد الغذائية والتموينية والهندسة الزراعية وأدوات وعدد زراعية وتقنيات الري والتقنيات الصديقة للبيئة.

كما يمثل الوفد قطاعات الأستشارات بمجال التعليم العالي والجامعات وخدمات الالتحاق بالجامعات واستشارات قانونية متخصصة في شؤون الهجرة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وسيقام على هامش الزيارة التي تستمر يومين ورشة عمل صباح يوم الأربعاء المقبل لمناقشة فرص ومزايا الاستثمار ومجالات التعاون الاقتصادي المشترك في الأردن وولاية نبراسكا.

واشار رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي في بيان اليوم السبت الى أهمية الزيارة لمناقشة السبل الممكنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المملكة وولاية نبراسكا، وتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال، وذلك من واقع مستوى علاقات الصداقة التاريخية والسياسية التي تربط البلدين، مؤكدا حرص الاردن على تعزيز تجارته مع الولايات المتحدة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بينهما.

وقال ان غرفة تجارة الاردن تنظم زيارة الوفد انطلاقاً من دورها المستمر بالترويج للفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة وإيجاد فرص جديدة للتجارة مع مختلف الدول، بما يمكن البلاد من تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا، وأشاد بدور غرفة تجارة الأردن الفاعل من خلال عضويتها في الغرفة التجارية العربية الأميركية الوطنية والتي تأسست منذ اكثر من نصف قرن، أقدم منظمة أميركية خدماتية مكرسة للأعمال التجارية العربية الأميركية، ومقرها في واشنطن العاصمة، ولها علاقات مع أكثر من 25 ألف شركة مهتمة بالتجارة بين العالم العربي والولايات المتحدة.

حيث تعكف الغرفة من خلال عضويتها في الغرفة الأمريكية والعديد من الغرف العربية الأجنبية المشتركة الى التعاون والتنسيق لتنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية واستقطاب البعثات التجارية منها والتي تسهم وبشكل كبير الى الترويج الى مكانة الأردن اقتصادياً واستثمارياً.

ويذكر ان صادرات المملكة للولايات المتحدة الاميركية زادت خلال 11 شهرا من العام الماضي 2021، بنسبة 6ر34 بالمئة، لتصل الى 460ر1 مليار دينار مقابل 085ر1 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2020.