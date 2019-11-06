وفد اقتصادي يزور البحرين الأسبوع المقبل

عمان-الغد– يبدأ وفد اقتصادي أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، مطلع الأسبوع المقبل بزيارة البحرين للمشاركة في “المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الاعمال والمستثمرين العرب 2019”.

وينظم المؤتمر الذي تبدأ فعالياته يوم الاثنين المقبل تحت رعاية عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة، من اتحاد الغرف العربية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جامعة الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمركز الدولي لريادة الاعمال والاستثمار (اليونيدو) في البحرين.

وأشار العين الكباريتي، على أهمية موضوع المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار: “الثورة الصناعية الرابعة: بناء المستقبل – الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي”.

فالتكنولوجيا الرقمية عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة حول العالم، وأصبحت مسار إجباري لجميع الدول للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية عميقة تخدم اقتصاداتها.

وزيارة الوفد ستشكل فرصة حقيقية لتعميق العلاقات والتشبيك مع المشاركين وبناء شراكات تجارية وإقامة استثمارات مشتركة بما ينعكس على مصالح الاردن الاقتصادية، خاصة وأن الأردن يطمح ليكون أحد الكيانات الرائدة في الاقتصاد الرقمي، حيث أن المملكة ماضية قدما في تطوير البنية التحتية الرقمية للارتقاء بخدمات الانترنت والاتصالات الرقمية لتصبح رائدة في هذا المجال.

والاستفادة من الخبرات في هذا المجال خاصة وأن غرفة تجارة الأردن تقوم بالتنظيم المشترك مع الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية لعقد منتدى القطاع الخاص السابع عشر لدول منظمة التعاون الاسلامي تحت عنوان “المؤتمر الأول: استثمر في الاقتصاد الرقمي” والمقرر عقده في الأردن :عاصمة الدول الإسلامية لريادة الأعمال فى الاقتصاد الرقمي.