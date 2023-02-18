وفد برلماني برئاسة الصقور إلى الجزائر

غادر وفد برلماني برئاسة رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي مجحم الصقور عمان اليوم السبت متوجهاً الى الجزائر في زيارة رسمية بدعوة من رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة الجزائرية الأردنية في المجلس الشعبي الجزائري سعادة النائب دقلة الأزهر.

ويجري الصقور والوفد المرافق له خلال زيارتهم عدد من اللقاءات ابرزها مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة الجزائرية الأردنية والتي سيكون عنوانها التأكيد على تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها.

ويضم الوفد البرلماني النواب: خلدون حينا، خالد البستنجي، محمد الهلالات، طلال النسور، صالح أبو تايه، عودة النوايشة، خالد الشلول.