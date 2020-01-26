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وفد برلماني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول بـ”التعاون الإسلامي”

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- غادر وفد برلماني برئاسة مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمود العدوان أمس للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي ستنعقد ابتداءً من يوم غد الاثنين في مدينة “واغادوغو” عاصمة بوركينا فاسو.
ويضم الوفد المشارك كلاً من النواب: صوان الشرفات، راشد الشوحة، عبدالقادر الازايدة ومدير مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب سامر العدوان.

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