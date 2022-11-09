وفد تجاري أردني يشارك في معرض الخليج الغذائي بدبي

تنظم غرفة تجارة الاردن مشاركة وفد تجاري في معرض الخليج للأغذية والتصنيع “جلف فود” الذي افتتح اعماله امس الثلاثاء في مدينة دبي .

وقال رئيس الوفد التجاري ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن السابق رائد حماده في بيان صحفي اليوم إن القنصل العام الاردني في دبي والإمارات الشمالية عاصم العبابنة زار الجناح الاردني، بحضور نائبته الاء الغزاوي وجال في أجنحة الشركات الأردنية المشاركة بالمعارض التي تضم قطاعات تعمل بصناعات غذائية متنوعة.

وبين حماده ان القنصل العبابنة خلال تفقده الجناح الاردني بحضور مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم ابو رحمة أشاد بالصناعة الأردنية والجودة العالية التي وصلت إليها.

واكد حماده الذي يرأس الوفد بقرار سابق من مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن قبل حل مجلس ادارتها حرص الغرفة على المشاركة الدائمة بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام نظرا لسمعته وأهميته الكبيرة مبينا ان المشاركة الأردنية تعتبر ضرورية لتعزيز التواصل وزيادة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم.

وأوضح حماده أن الوفد التجاري الاردني المشارك بالمعرض يضم شركات تعمل في مجال تجارة المواد الغذائية والمطاعم وتجهيزاتها مشيرا الى ان معرض الخليج الصناعي يعتبر أضخم حدث سنوي تجاري في مجال الأغذية وتصنيعها ويرتاده زوار من مختلف دول العالم.

وأكد حماده أن المعرض يشكل فرصة مهمة نحو تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول المشاركة من خلال اللقاءات الثنائية والسعي لعقد الصفقات التجارية.

وقال حماده إن قطاع المواد الغذائية بات اليوم يشكل اهمية بالغة لدول العالم وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، الامر الذي يتطلب من الجميع الحرص دائما على توفير مخزون من السلع الغذائية والأساسية لدعم مقومات الامن الغذائي.

ولفت حماده الى الحرص على ترويج قطاع المطاعم والحلويات بالمملكة والتطور الكبير الذي يشهده منذ سنوات والجهود الكبيرة والمميزة من قبل العاملين بحيث اصبح منافسا قويا بين دول المنطقة، الى جانب توفيره الآف فرص العمل للأيدي العاملة الاردنية.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.