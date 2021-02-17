وفد حكومي اقتصادي يجري مباحثات بالقاهرة اليوم

طارق الدعجة

عمان- من المقرر أن يزور وفد حكومي اقتصادي يضم عددا من الوزراء مساء اليوم القاهرة، لبحث سبل وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وفق ما أكد مصدر مطلع.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”الغد”، أن الزيارة تأتي ايضا لاستكمال ومتابعة الزيارة الاخيرة التي اجرها رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة يوم الخميس الماضي والتي تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها والحرص على إدامة التنسيق والتواصل لتعزيز هذه العلاقات.

ورجح المصدر ان يضم الوفد وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي.

وكانت المباحثات التي أجرها رئيس الوزراء بالقاهرة تناولت عددا من أوجه التعاون، مثل الطاقة والغاز والربط الكهربائي وغيرها من مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الأردنية المصرية العليا المشتركة في دورتها المقبلة في عمان خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة تفعيل كافة مخرجاتها.