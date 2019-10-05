وفد رابطة اللاعبين يزور العقبة ويلتقي عددا من المسؤولين

عمان – الغد – قام وفد من رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين برئاسة الدكتور فايز ابو عريضة عضو مجلس ادارة الرابطة رئيس لجان المحافظات ونارين الحاج طاس أمين السر وسليمان نوار المدير التنفيذي، يرافقهم محمد المغربي عضو لجنة الجنوب، بزيارة لمدينة العقبة للاطلاع على الواقع الرياضي في المحافظة، التي تعتبر من اهم المدن الأردنية الجاذبة للسياحة، اضافة الى تميزها في اقامة النشاطات الرياضية بسبب توفر البنى التحتية الملائمة لاقامة البطولات والفعاليات الرياضية.



وقام الوفد خلال الزيارة بإجراء عدة لقاءات مع المسؤولين بالمحافظة وتقديم شرح موجز عن اعمال الرابطة والهدف من انشائها، والخدمات المتنوعة ضمن امكانيات الرابطة المتاحة لخدمة اكبر شريحة ممكنة من اللاعبين الدوليين، من خلال لقاء الوفد بالمهندس نايف بخيت رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الأقتصادية الخاصة، حيث تم تحديد عدة مسارات للتعاون من الرابطة خاصة فيما يتعلق بالرياضة السياحية والألعاب البحرية وفتح افاق تعاون متنوعة بما يخدم مجتمع العقبة وأعضاء الرابطة واهدافها، حيث اكد بخيت استعداد سلطة العقبة للتعاون مع الرابطة في تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات الرياضية.

من جانب اخر التقى الوفد بمحافظ العقبة حجازي عساف لاعب الكرة الطائرة السابق والمميز الذي يتمتع بروح رياضية عالية وشغف وحب للرياضة والرياضيين، والذي اكد ضرورة تكاتف جميع الجهود وابدى كامل تعاونه مع الرابطة وبرامجها الهادفة والأنسانية، مؤكدا ضرورة قيام المؤسسات بدعم اللاعبين الأردنيين في كافة المجالات المتاحة.

والتقى الوفد بشرحبيل ماضي المفوض للشؤون االقتصادية، الذي رحب باقامة عدد من الفعاليات التي تخدم قطاع اللاعبين الأردنيين الدوليين ويساهم في رفد العقبة لفعاليات متنوعة بهدف استقطاب وفود سياحية.

كما قام الوفد بزيارة مدينة الأمير حمزة بمدينة العقبة والأجتماع مع الدكتور وليد البداينة مدير المدينة، الذي أبدى استعداد ادارة المدينة للترحيب باقامة عدد من النشاطات داخل المحافظة، والمنشآت التابعة لها، وإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية بهدف تفعيل دور واهمية اللاعبين الدوليين.

من جانبه اثنى فادي زريقات نائب سمو رئيسة الرابطة على جهود محمد المغربي عضو لجنة الجنوب في انجاح زيارة وفد الرابطة لمدينة العقبة، والخروج بخطة عمل فاعلة ستعمل على تكثيف نشاطات وفعاليات الرابطة في مدينة العقبة ومحافظات الجنوب بما يخدم فئة اللاعبين الدوليين.