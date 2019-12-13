وفد “سباحة الزعانف” يغادر إلى الصين الأحد

أحمد الرواشدة

العقبة – يغادر وفد المنتخب الوطني لسباحة الزعانف إلى جمهورية الصين الشعبية، يوم الأحد، للمشاركة في بطولة آسيا لسباحة الزعانف، التي تتفتح منافساتها الرسمية يوم الأربعاء بمشاركة العديد من المنتخبات الآسيوية.

ويطمح سباحو المنتخب الوطني لتسجيل أرقام قياسية جديدة، من خلال الإعتماد على السباحين الأبطال وهم محمد السوالمة وصهيب بواعنة وحسام عليمات وسري الحرازنة، اضافة الى تحقيق نتائج دولية متميزة ورفع العلم الأردني على منصات التتويج، خاصة بعد التدريبات المكثفة لاعضاء المنتخب، والتي كان اخرها معسكر تدريبي مشترك في العاصمة عمان.

تنطلق فعاليات البطولة الأربعاء في مختلف المسافات، والتي يعول فيها المنتخب الوطني على كاسر الأرقام محمد السوالمة في السباقات القصيرة، والتي كسر فيها عدة ارقام عربية سجلت للأردن في مختلف البطولات المحلية والعربية.

ويرافق السباحين المشاركين مدرب المنتخب محمود الشماع والإداري أحمد العكوش.

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