وفد سويسري يطلع على تجربة حاضنة “The Tank”

عمان – اطلع وفد سويسري، خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مقر حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank في مجمع الملك الحسين للأعمال، على دور الحاضنة في دعم ونشر مفاهيم الريادة والابتكار في المملكة.

واستمع الوفد الذي ترأسه السفير السويسري في عمّان، لوكاس جاسر، وضم عددا من السفراء السويسريين في المنطقة والدبلوماسيين وكبار الموظفين في السفارة السويسرية، إلى عرض قدمته مديرة الاتصال المؤسسي في شركة أمنية، نيكول شاهين، حول أبرز الخدمات والتسهيلات التي توفرها حاضنةThe Tank، للشركات الناشئة ورياديي الأعمال الأردنيين.

وتضمنت زيارة الوفد السويسري، لقاءات مع 3 شركات ناشئة تدعمها حاضنة The Tank ، وهي شركة تطبيق الهاتف Fitely، و Cyborgs Technology و Decapolis، حيث استعرض مؤسسو هذه الشركات أبرز منتجاتها، إلى جانب الخدمات المتكاملة التي توفرها الحاضنة لهم، بما فيها خدمات التوجيه والتدريب. وتعقيبا على هذه الزيارة، قال السفير السويسري في عمّان لوكاس جاسر: “تعمل السفارة السويسرية في عمّان اعتبارها الممثل الرسمي لسويسرا، على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتوطيدها من خلال دعم الأبحاث والابتكارات في العديد من المجالات أبرزها؛ العلوم والتكنولوجيا والتعليم، كما تشجع السفارة تبادل الأفكار، ونقل المعرفة والاتجاهات الحديثة في مجال ريادة الأعمال”. وأضاف السفير السويسري: “تلعب حاضنة The Tank دوراً مميزاً في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال للشركات الناشئة. خلال زيارتنا هذه، اطلعنا على العديد من الأفكار والمشاريع الأكثر ابتكاراً، والتي نتوقع أن تصبح من بين أبرز الشركات الناجحة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط “. بدوره أعرب رئيس دائرة التسويق في شركة أمنية، زيد إبراهيم، عن شكر وتقدير شركة أمنية للوفد السويسري، برئاسة لوكاس جاسر، لزيارته واهتمامه بحاضنة The Tank، وقال :”نشعر بالامتنان العميق لهذه الزيارة التي نأمل أن تتكرر مرة أخرى في المستقبل القريب”.