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وفد صناعي أردني يشارك في المعرض الدولي للصناعات البلاستيكية بألمانيا

1.1 مليار دولار حجم إنتاج قطاع البلاستيك الأردني بصادرات بلغت 271 مليون دولار

منذ 3 ساعات
جانب من الوفد الصناعي الأردني المشارك في المعرض الدولي بألمانيا-(من المصدر)

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عمان-الغد– نظمت غرفة صناعة الأردن مشاركة لوفد رجال أعمال من قطاع الصناعات البلاستيكية في المعرض الدولي للبلاستيك، وذلك في مدينة دوسلدورف بألمانيا.
وضم الوفد 40 شركة أردنية برئاسة المهندس علاء أبو خزنة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وعضو مجلس الإدارة السيد حسين الدرايسة.
وبلغ عدد زوار المعرض حوالي ما يقارب من 225 ألف زائر بالإضافة لمشاركة حوالي 3330 عارضا من 63 دولة؛ حيث كان الهدف من المشاركة بالمعرض الاطلاع على الأنظمة والآلات والماكنات الخاصة بإعادة التدوير للبلاستيك وكذلك المواد الخام المستدامة.
وتضمن برنامج زيارة الوفد الأردني الالتقاء بغرفة صناعة وتجارة دوسلدورف؛ حيث قدم المهندس علاء أبو خزنة خلال اللقاء عرضاً حول واقع الصناعات الأردنية وقطاع الصناعات البلاستيكية في الأردن على وجه الخصوص، واستعرض أبو خزنة أهمية صناعة البلاستيك ومميزاته.
وقال “إن قطاع البلاستيك الأردني يتمتع بوجود منتجات ذات جودة عالية، تتمتع بمواصفات ومعايير عالمية، وخاصة تلك المنتجات ذات العلاقة بتغليف الأطعمة والمواد الغذائية. كما تتنوع منتجاته بشكل كبير وتترابط مع عدد من القطاعات، على غرار الزراعة، والتغليف، والغذائية، والمنزلي وغيرها العديد”.
وبين أبو خزنة أن حجم الإنتاج القائم للقطاع يزيد على 1.1 مليار دولار، تشكل ما يقارب 5 % من إجمالي الإنتاج الصناعي في الأردن، وينتج هذا الحجم من حوالي 587 منشأة عاملة ومنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط حوالي (271) مليون دولار خلال العام الماضي، وصلت خلالها الى ما يقارب 75 دولة حول العالم؛ حيث تركزت الصادرات الى الدول العربية وبما يقارب 70 % من إجمالي صادرات القطاع، ومن ثم الى الدول الآسيوية غير العربية وبما نسبته 19 %، تلتها الدول الأوروبية وبما يقارب 5 %.
وأشار أبو خزنة، خلال العرض، للفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات البلاستيكية الأردنية وفقاً لمركز التجارة العالمي، ما يقارب 90 مليون دولار من مختلف المنتجات، وإلى مختلف الدول العالمية، وخاصة الى الدول العربية والصين والهند والولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية. ومن أبرز الدول الأوروبية التي تمتلك المنتجات الأردنية فرصا لدخولها؛ إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.
واختتم حديثه أن كل هذه مؤشرات على القدرات الكبيرة والجودة العالية للمنتجات الأردنية من البلاستيك، وينقصها القليل من التشبيك مع المشترين المحتملين وخاصة في الاتحاد الأوروبي، وهذا من الأهداف الرئيسية للمشاركة في معرض K الذي يعد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في البلاستيك.

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