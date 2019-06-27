وفد صناعي يزور العراق لبحث فرص الاستثمار وتذليل عقبات التبادل التجاري

عمان- الغد– يزور وفد صناعي يمثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، العراق، غدا؛ لبحث فرص الاستثمار وتسهيل حركة انسياب المنتجات الأردنية للسوق العراقية.

وبلغت رؤوس الأموال المسجلة بقطاع الصناعة الجلدیة والمحیكات ما یقارب 152 ملیون دینار خلال العام الماضي.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن هذه الزيارة تأتي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بهدف بحث العديد من المواضيع، أهمها: مراجعة قائمة السلع الأردنية المعفاة عند التصدير إلى السوق العراقية بإدراج سلع جديدة وبما يصب بمصلحة الطرفين، وخاصة السلع التي تعد مدخلات إنتاج أو لا يوجد صناعة عراقية مثيلة لها. وزاد، في بيان صحفي أمس، أن السوق العراقية كبيرة وهناك صناعات عراقية لا تغطي السوق بأكملها كالسلع التي تدخل بعملية إعادة إعمار العراق مثل الإسمنت وحديد التسليح والمنتجات الخرسانية والرخام والحجر والدهانات والأنابيب ومنتجات الزجاج والمنشآت المعدنية ولوحات التحكم والمفاتيح والقواطع.

وقال الجغبير “إن هذه الزيارة ستشتمل أيضا على التباحث مع مسؤولين عراقيين لإيجاد الحلول التي تخدم تذليل مشاكل التصدير كافة الى السوق العراقية ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بعملية النقل وعدم السماح بتصدير بعض السلع براً”.

وبدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن- ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إيهاب القادري “إن 14 شركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الجلدية والمحيكات ستشارك في الزيارة للعراق، وذلك بهدف توسيع نطاق التصدير للسوق العراقية”.

وأضاف القادري “أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يشغل 73 ألف عاملة وعامل موزعين على 3110 منشآت صناعية وحرفية؛ إذ يقوم بتصدير منتجاته الى دول العالم كافة”.

واتفق الأردن والعراق على ملفات اقتصادیة واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز الأخیرة إلى بغداد وتراجعت الصادرات إلى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3 % لتصل إلى 91.3 ملیون دینار مقابل 93.9 ملیون دینار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل انخفاضا بقیمة 2.6 ملیون دینار. وبلغت الصادرات الأردنیة للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار.

ویعد معبر طریبیل المنفذ الوحید الذي یربط حركة تدفق البضائع التجاریة بین الأردن والعراق وأغلق العام 2015 نظرا للأوضاع الأمنیة في تلك الفترة وتمت إعادة فتح المعبر من جدید أمام حركة البضائع والمسافرین مع بدایة شهر أیلول (سبتمبر) من العام 2017.