باريس – أرسل نادي برشلونة الاسباني وفدا الى باريس اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب ما أشارت عدة تقارير أوروبية.

وأشارت صحيفة “سبورت” الاسبانية الى ان الإجتماع سيكون “حاسما” بين ادارة الناديين بعد فشل التوصل الى اتفاق في الاجتماع الاول، حيث أقلت طائرة خاصة مدير كرة القدم في برشلونة لاعبه السابق الفرنسي اريك ابيدال، واوسكار غراو الرئيس التنفيذي والمدير في النادي خافيير بورداس.

وأضافت الصحيفة: “يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل 2 ايلول (سبتمبر) المقبل”. وهو موعد اقفال باب الانتقالات الصيفية في اسبانيا.

PSG are willing to sell Neymar to Barcelona in return for Ousmane Dembele, Nelson Semedo and €100m, according to @le_Parisien pic.twitter.com/OqtBs4reTX

— B/R Football (@brfootball) August 27, 2019