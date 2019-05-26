الرياضة

وفد كروي آسيوي يزور الأردن لتقييم مناهج التدريب

منذ ساعتين
الاتحاد الأردني لكرة القدم

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – يصل الى عمان صباح يوم غدٍ الاثنين ، وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتقييم مناهج التدريب التي تطبقها الدائرة الفنية في اتحاد الكرة، في مختلف الدورات الاسيوية التي تعقدها على مدار العام.

ويترأس الوفد الآسيوي كل من القطري فهد ثاني، والفلبيني خوسيه كرسبي عضوا لجنة التدريب والتعليم “النخبة” بالاتحاد الآسيوي.

وستتواصل زيارة الوفد حتى الأول من حزيران  (يونيو) المقبل، بهدف الاطلاع على التجربة الاردنية، بعد ان بدأت الدائرة الفنية باتحاد الكرة، بتطوير مناهج الدورات التدريبية الاسيوية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد القاري، بهدف تلبية رغبات المدربين، ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التدريب، لما فيه مصلحة الكرة الآسيوية بشكل عام.

ويشمل برناج الوفد باليوم الأول الاجتماع مع الدائرة الفنية، فيما سيقوم يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس بالاشراف على الفعاليات النظرية والعملية للمرحلة الثانية من دورة التدريب الاسيوية للمستوى الاول والتي تتواصل اعمالها في اربد باشراف المحاضر الاسيوي وليد فطافطة والمساعدين صالح دغش واحمد درزي.

وفي ختام الزيارة سيقوم الوفد بكتابة توصياته لاعتماد مناهج التدريب في جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الآسيوي.

مقالات ذات صلة

اختتام بطولة الكردي الرمضانية الأولى بخماسي كرة القدم

منذ 28 دقيقة

رابطة قدامى لاعبي مخيم حطين.. تكسب الرهان

منذ ساعتين

إصدار جدول مباريات منتخب الشباب تحت 19 عاما بالتصفيات الآسيوية

منذ 3 ساعات

المنتخب الوطني لكرة السلة 3X3 ينهي مشواره في كأس آسيا

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock