وفد مجلس التعاون الخليجي يبحث آفاق التعاون مع جامعة الأميرة سميّة

بحثت القائم بأعمال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء خلال استقبالها وفد مجلس التعاون الخليجي، بحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي ومستشار سمو رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد صبابحه وعمداء الكليات، آفاق التعاون مع الجامعات والمعاهد الخليجية، وسبل تمتينها في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات والزيارات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وأثنت أبو الهيجاء في مستهل كلمة لها، على عمق العلاقات الأردنية الخليجية ومتانتها، والشراكات المثمرة التي تربط الجامعة بجامعات عديدة في دول المجلس، مرحبة بكل ما يوسع مجالات وفعاليات هذا التعاون خدمة للجميع.

واستعرضت نشأة الجامعة وبرامجها وتخصصاتها، والاعتمادات والتصنيفات الدولية التي تحظى بها، والجوائز التي نالتها في مسابقات دولية، مؤكدة مسعى الجامعة الدؤوب نحو كل تشاركية تخدم تطلعاتها وتطور من أعمالها.

من جانبه، أشاد ممثل الوفد الدكتور خالد حماد بمكانة الجامعة وفرادة تخصصاتها، وسمعتها الأكاديمية والتميز اللافت الذي وصلت إليه على المستوى الدولي، منوها إلى أن الزيارة تأتي في سياق الوقوف على تجارب أكاديمية ثرية تساعد أصحاب القرار في جامعات دول المجلس على صناعة برامج تصب في مصلحة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، قدّم مشرف أكاديمية “سيكسو” في الجامعة المهندس أشرف صبحا نبذة تعريفية عن أنشطتها وبرامجها ودورها في خدمة المجتمع المحلي والعالمي، كما استعرض مدير مركز التعلم الإلكتروني الدكتور عدي الطويسي أنشطة الجامعة في تقنية “ميتافيرس” ومشوارها مع التعليم الإلكتروني وتطوراته، فيما قدم حمزة عابدي استعراضا لبرامج وفعاليات مختبرات الأمن السيبراني.

يذكر أن الجامعة ترتبط باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من جامعات دول المجلس.