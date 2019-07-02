وفد منتخب الجمباز يغادر إلى اليابان اليوم

عمان- الغد– يغادر صباح اليوم الأربعاء إلى طوكيو، وفد المنتخب الوطني للجمباز الفني “رجال”، والذي يضم اللاعبين: أحمد أبو السعود ومجدي الحمود وسليم ناغوج، والمدرب يورغن، للدخول في معسكر تدريبي مع نظيره المنتخب الياباني، وبدعوة من وزارة الخارجية اليابانية، وبالتنسيق مع “الخارجية الأردنية” واتحاد الجمباز الياباني.

وتأتي هذه المبادرة من وزارة الخارجية اليابانية تتويجا للعلاقات الطيبة التي تربط اليابان مع الأردن، وكذلك بين الاتحادين الأردني والياباني للجمباز، وستقيم وزارة الخارجية اليابانية في مقرها، حفل غداء للاعبي المنتخب الوطني في الثامن من تموز (يوليو) الحالي، بحضور السفيرة الأردنية في طوكيو لينا عناب.

وأعربت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، رئيسة اتحاد الجمباز، عن تقديرها الكبير للجانب الياباني على الدعوة الكريمة للمنتخب الوطني، والتي ستتيح لاعبي المنتخب فرصة الاطلاع على ما وصلت اليه اليابان من تطور في ميدان، رياضة الجمباز حيث يحتل لاعبو اليابان مواقع متقدمة جدا على خريطة منافسات الجمباز الدولي.

وذكرت أمينة سر اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي نهى حتر، التي أفادت بالخبر، أن سفيرة الأردني في طوكيو لينا عناب، ستقوم بزيارة المنتخب الوطني في مكان التدريب في طوكيو.

يذكر أن منتخب الجمباز، كان قد نال من خلال نجمه أحمد أبو السعود الميدالية الذهبية لمسابقة جهاز “المقابض” في البطولة الآسيوية الثامنة للجمباز، التي أقيمت في منغوليا الأسبوع الماضي، بعد أن كان اللاعب نفسه قد حققا إنجازا نوعيا في بطولة كأس العالم للتحدي للجمباز، التي أقيمت مطلع الشهر الماضي في سلوفينيا، عندما حقق اللاعب أبو السعود “درجة صعوبة” لافتة على نفس الجهاز “المقابض”، ومن المقرر أن يتم تدوينها باسمه من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للجمباز.