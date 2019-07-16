وفد منتخب سيدات السلة يعسكر في تركيا

عمان – الغد – غادر اليوم الثلاثاء وفد منتخب السيدات لكرة السلة الى تركيا لإقامة معسكر تدريبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في العاصمة عمان شهر آب (أغسطس) المقبل.

سيتخلل المعسكر لقاءات ودية مع فرق محلية وينتهي المعسكر التدريبي يوم 20 تموز (يوليو) الحالي، وتضم البعثة:

رئيسة البعثة دينا هلسة والمدير الفني محمد ظافر ومساعدي المدرب سيف البيطار ومحمد حمدان والمعالج انس جراجرة ومديرة المنتخب زينة حمارشة

واللاعبات: رشا عبدة، ماريا الحن، روبي حبش، زارا النجار، لانا الصناع، فرح الشياب، جوانا حداد، ليليان أبوجبارة، عنود العاصي، يارا حماده، ثريا عبدالحميد، سارة عباسي، سمانثا كيال، جويل هلسة