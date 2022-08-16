وفد من السفارة الأمريكية يزور مكاتب شركة مكاني في العاصمة عمّان

على رأسهم سعادة السفير هنري ووستر!

عمان -الأردن، 1 أغسطس 2022: استقبلت شركة مكاني – أكبر منصة في الأردن لإنشاء المتاجر الإلكترونية ونمو الأعمال والتجارة الإلكترونية – ضمن مكاتبها وفداً من السفارة الأمريكية على رأسهم سعادة السفير الأمريكي في الأردن السيد هنري ووستر، يصحبه السيد كيفين سكيلين المستشار الاقتصادي، وياسمين أبو حجلة المساعد الاقتصادي للسفارة الأمريكية في عمّان.

وقد كان في استقبال السفير الأمريكي والوفد المرافق السيد رامي القواسمي والدكتور محمد جبر والسيد عمر قدسي والسيدة عبير قمصية، حيث قدم فريق مكاني شرحاً تفصيلياً حول العمليات التنفيذية وكيف تهدف منصة مكاني إلى رفد الاقتصاد بتجارب تجارة إلكترونية مزدهرة للتجّار، وتوفير مواقع التجارة الإلكترونية للشركات وكيفية تطويرها.

كما التقى سعادة السفير ووستر بالعديد من التجار الذين حضروا الزيارة، لمعرفة كيفية سير العمليات من منظور التجار المستخدمين لحلول التجارة الإلكترونية من مكاني، ولتعزيز آلية عملها وسير عملياتها على أرض الواقع.

وقد اصطحب فريق عمل مكاني السفير الأمريكي والوفد المرافق في جولة ضمن مكاتب الشركة، وقدموا شرحاً تفصيلياً حول آلية العمل، والهدف الرئيس من إنشائها، وكيفية تحويل المشاريع المبتكرة التي تجاري العصر الرقمي الحالي إلى واقع قائم يعمل على مساعدة الشركات وروّاد الأعمال بتقديم وبيع منتجاتهم وخدماتهم الكترونياً.

وقد أبدى سعادة السفير ووستر إعجابه بآلية تطبيق العمليات التنفيذية لفريق عمل مكاني، والرؤية العامة المبتكرة للشركة، وصرّح بقوله:” من المثير للإعجاب وجود هذا النوع من المشاريع والمنصّات في الأردن، هي فرصة رائعة لروّاد الأعمال والتجّار للاستفادة من فكرة ذكية غدت مشروعاً قائماً يخدم الكثير من روّاد الأعمال بالمنطقة” وأضاف: “سنواصل دعمنا لكل المشاريع المبتكرة في الأردن، وزيارتنا اليوم نعتبرها مؤشراً لهذا الدعم والإعجاب الكبير بما تقوم به هذه الشركة.”

وبدوره، أعرب السيد رامي القواسمي رئيس مجلس الإدارة لمكاني عن سعادته بهذه الزيارة، وعبّر عن امتنانه لمعالي السفير والوفد المرافق لدعمهم الدائم والمتواصل للأعمال والمشاريع المبتكرة في الأردن، وقال: “إنه لمن دواعي سرورنا في مكاني أن نستقبل الوفد الكريم، حيث أن نجاح أعمالنا يتكلل بدعم الجهات المهتمة بالعصر الجديد والتحول الرقمي الذي سيكون قريباً لغة تواصل وحياة وعمل متكامل. سنكمل ما بدأناه بكل عزيمة وستكون حلقات النجاح متصلة دون توقف.”

وفي تعليقها، صرحت السيدة عبير قمصية رئيس تطوير الأعمال لدى مكاني بقولها: ” إن أساس نجاح أي مشروع هو الواجب الأخلاقي الذي نتبناه، وشغف فريق العمل، حيث نعتبر دمج رؤيتنا لنجاح الشركة بما تقدمه من خدمة الشركات ورواد الأعمال هو الهدف الحقيقي لنا، ويسعدنا دوماً أن يكون مقياس الإنجاز لدينا هو نمو أعمال عملائنا. زيارة وفد السفارة الأمريكية اليوم سينمنحنا المزيد من الإصرار على مواصلة العمل وتسخير كافة الأمكانات لروّاد الأعمال والشركات التي تستخدم حلولنا.” يشار إلى أن منصة مكاني تخدم ما يزيد عن 14,000 عميل، عبر الاستفادة من خدمات إنشاء المتاجر الإلكترونية الاحترافية مع اسم نطاق خاص، وإضافة المنتجات بسهولة بمساعدة فريق متكامل للمساعدة في إنشاء المتجر الإلكتروني ونمو الأعمال دون الحاجة لخبرة تقنية من قبل عملائنا، بالإضافة لربط المتاجر الإلكترونية التي يتم إنشاؤها مع شركات الشحن والدفع الإلكتروني وغيرها من خدمات النمو الأخرى