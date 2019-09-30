وفد من السفارة العراقية يزور “مصابي الرابية”

عمان – الغد – استقبل ذوي العوامله والعنيزات، بوجود النائب معتز أبو رمان، يوم أمس، وفدا من السفارة العراقيه، عاد المصابين الذين يرقدون في المسشتفى عقب حادثة اعتداء الرابية.

ونقل الوفد حرص السفيرة العراقية لدى المملكة صفية طالب السهيل، على سلامتهم و “آسفها “على حادث الاعتداء، وتمنياتها لهم بالشفاء التام.

بدوره، شكر النائب معتز أبو رمان ذوي المصابين وعشائرهم على ضبط النفس والامتثال للقانون. وثمّن زيارة السفارة العراقيه ومبادرتهم الطيبة.

وقال ان “هذا ما عهدناه دوما من طيب الاخلاق، الذي يعكس عمق العلاقه الأخوية المتجذرة مع جميع ابناء الجالية العراقيه في الاْردن”، مشيرا الى انها “بلدهم الثاني”، ومعربا عن اسفه لهذة الواقعة الفردية.

و قال النائب أبو رمان باعتبارة “وجه الدفا ” ان “جاهه عشائرية ستأم مدينة السلط اليوم للاعتذار عن حادثة الاعتداء و لرأب الصدع و اصلاح ذات البين”.

يذكر أن شجارا وقع في منطقة الرابيه قبل عدة أيام على خلاف اصطفاف سيارة. وتداول نشطاء مقاطع من الفيديو تظهر تصوير للحادثة.