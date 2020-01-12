وفد من جامعة جدارا يزور السفارة الإسبانية

عمان- قام وفد من جامعة جدارا يترأسه الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات رئيس الجامعة بزيارة إلى سفارة المملكة الإسبانية في عمان؛ حيث رافقه عميد كلية الآداب واللغات الأستاذ الدكتور إحسان الرباعي ومدير مركز اللغات الدكتور لقمان ربابعة، وكان في استقبالهم خوسيه ماريا نائب رئيس البعثة والمستشار الثقافي بالسفارة، وأعرب الوفد عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا الصديقة، وعن الجذور التاريخية التي تربط البلدين، وأثنى على الجهود التي تبذلها السفارة الإسبانية لتعزيز علاقاتها مع الأردن في شتى المجالات.

واستعرض الدكتور عبيدات نشأة جامعة جدارا وتطورها وكلياتها والتخصصات التي تدرس فيها، وأوضح سياسة الجامعة ورؤيتها وأهدافها وخطتها الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، وما تطمح إلى تحقيقه من نقلة نوعية للوصول بالجامعة إلى أعلى المستويات من خلال تبنيها سياسة التشبيك مع مختلف الجامعات العالمية، وتطلعات الجامعة لإنشاء مركز لغات متطور.

وأكد حرص جامعة جدارا على التعاون مع المؤسسات الثقافية في المملكة الإسبانية من خلال برامج مشتركة وتعزيز تعيلم اللغة العربية للطلبة الإسبان وتعليم اللغة الإسبانية للطلبة في جامعة جدارا.

وفي نهاية اللقاء، وجه عبيدات دعوة رسمية للسفارة الاسبانية لزيارة جامعة جدارا، كما قدم شكره للسيد ماريا على حسن الضيافة والاستقبال، وقام بتسليمه درع جامعة جدارا.