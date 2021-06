وفد من شركة أمازون العالمية يزور الجامعة الأردنية

عمان – الغد- التقى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة في مكتبه اليوم رئيس دائرة العمليات لخدمات المشتركين في شركة أمازون العالمية في الأردن ومصر والمتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية عمرو أبو الفتوح يرافقه كبار موظفي الشركة في الأردن لبحث سبل التعاون مع الجامعة.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم تتيح لطلبة الجامعة الاستفادة من خدمات وخبرات الشركة المتميزة في عدة مجالات، سيما في تشغيل الطلبة المتوقع تخرجهم من كافة التخصصات، بعقود قصيرة وطويل الأمد لاكتساب خبراتهم وتطوير مهاراتهم وتهيأتهم لدخول سوق العمل.

وأكد القضاة أن الجامعة تحرص على توسيع شراكتها مع كافة المؤسسات لما فيه مصلحة الطلبة الخريجين الذين يتميزون بكفاءات تؤهلهم الدخول إلى سوق العمل.

، وبدوره أشار أبو الفتوح إلى أن مذكرة التفاهم ستوفر للطلبة فرصة للتشغيل، وستسهم في صقل شخصيتهم ووتعزيز مهاراتهم، واضاف بأنه سيتم توفير فرص عمل في مجال خدمة العملاء للطلاب من كافة التخصصات.

حضر اللقاء عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد القطاطشة، ومديرة مكتب الارشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين/ صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الدكتوره هزار الحمود، ومديرة وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة الدكتوره جمانة الزعبي، ومن الشركة مدير خدمات المشتركين في الأردن محمد منور، ومسؤولة توظيف خدمات المشتركين عبير مطر

