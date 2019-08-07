وفد من مجالس محلية فلسطينية يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

الغد– زار وفد فلسطيني ضم رؤساء مجالس محلية وممثلين من المجتمع المحلي ووزارة الحكم المحلي المركز الوطني للبحوث الزراعية، واطلعوا على الإنجازات البحثية والخبرات العلمية والفنية لكوادر المركز الوطني.

واستقبل الوفد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد حيث أكد على الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في نقل التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات البحثية من خلال التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن المركز الوطني نفذ العديد من الدورات التدريبية للفلسطينيين في العديد من المجالات الزراعية بدعم من جهات دولية مانحة.

وفي هذا الصدد قال حداد أن المركز الوطني ماض في التشبيك ومد جسور التعاون مع المؤسسات الزراعية الرسمية والخاصة في مجال البحث العلمي بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشيراً لما لهذه الزيارة من دور في فتح أفق التعاون المستقبلي مع الأشقاء الفلسطينيين في بناء القدرات وتدريب المزارعين والهيئات المحلية.

وثمن المهندس معتصم عناني منسق الزيارة ومدير المشروع الفرنسي في وزارة الحكم المحلي الفلسطيني الجهود البحثية لكوادر المركز الوطني والإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة في أقسام ومحطات المركز المختلفة والانتشار الواسع محلياً ودولياً.

وقدم عدد من خبراء المركز محاضرات عن التقنيات المستخدمة في رفع استخدام المياه، ومعالجة المياه، وإعادة استخدام المياه المستصلحة في الزراعة، واستخدامات المياه الرمادية، وآفات العنب الحشرية، والعمليات الزراعية المختلفة للنخيل.

وخلال الزيارة; تجول الوفد في مرافق المركز والمختبرات والمراكز والمحطات البحثية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.