وفد من نقابة المحامين يزور منطقة الغمر

محمد الكيالي

عمان– زار وفد من مجلس نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين مازن رشيدات منطقة الغمر.

ويعد وفد النقابة الذي ضم أعضاء مجلس النقابة، أول وفد نقابي يزور المنطقة التي تمت استعادتها مؤخرا بعد إنهاء العمل بملحق تأجير الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة.

وباركت نقابة المحامين للشعب الأردني “استرداد سيادة الأردن على الباقورة والغمر”

وأشادت النقابة بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أمر الحكومة ووجهها لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر واسترداد الأراضي الأردنية واستعادة السيادة الكاملة عليها”.

وأهدى الوفد خلال الزيارة كتيبة الحرس في المنطقة العلم الأردني، وعبر عن اعتزاز النقابة بدور القوات المسلحة في صون وحماية استقلال الوطن.