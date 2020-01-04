آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

وفد من ميلان يتواجد في برشلونة لحسم صفقة توديبو

منذ 42 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برشلونة – ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المدير الرياضي لميلان، فريدريك ماسارا، موجود حاليا في برشلونة من أجل التفاوض بشأن ضم لاعب البرسا الفرنسي جان كلير توديبو.

وبحسب التقارير الإخبارية، فإن ميلان يسعى لضم توديبو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي، في حين لا يرغب برشلونة بحصول “الروسونيري” على هذا الخيار.

وكان توديبو (20 عاما) انضم إلى برشلونة قبل عام قادما من تولوز، ولكنه لم يستطع أن يحجز لنفسه مكانا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

تفوق فرنسي وياباني وأرجنتيني بكأس رابطة المحترفين لكرة المضرب

منذ 50 دقيقة

مانشستر سيتي يتجه لتجديد عقد فرناندينيو لموسم اضافي

منذ ساعة واحدة

زيدان يؤكد غياب هازارد عن كأس السوبر الإسباني

منذ ساعة واحدة

ليفاندوفسكي يغيب عن معسكر بايرن ميونيخ الشتوي في قطر

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock