برشلونة – ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المدير الرياضي لميلان، فريدريك ماسارا، موجود حاليا في برشلونة من أجل التفاوض بشأن ضم لاعب البرسا الفرنسي جان كلير توديبو.

وبحسب التقارير الإخبارية، فإن ميلان يسعى لضم توديبو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي، في حين لا يرغب برشلونة بحصول “الروسونيري” على هذا الخيار.

AC Milan arrive in Barcelona to complete Jean-Clair Todibo move https://t.co/3hnAO0jGjA pic.twitter.com/45fFwpBHSU — AS English (@English_AS) January 3, 2020

وكان توديبو (20 عاما) انضم إلى برشلونة قبل عام قادما من تولوز، ولكنه لم يستطع أن يحجز لنفسه مكانا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي. (إفي)