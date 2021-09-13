وفد نقابة المهندسين الأردنيين يزور “مصانع البوتاس”



عمّان – الغد- ضمن أطر التعاون المهني والفني بين الجانبين، زار وفد من نقابة المهندسين الأردنيين برئاسة النقيب المهندس أحمد سماره الزعبي اليوم الإثنين ، مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي جنوب المملكة.

وترتبط “البوتاس العربية” و”المهندسين الأردنيين” بعلاقات تعاون وثيقة تمتد لسنوات عدة، تمكنت خلالها الشركة من تعزيز القدرات الفنية والمهنية للمهندسين حديثي التخرج من خلال تنفيذ برامج تدريبية وإتاحة الفرص أمامهم للاطلاع على مشاريع فنية متطورة تنفذها الشركة .

وخلال الزيارة، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، عرضاً توضيحياً بين فيه مشاريع الشركة المستقبلية والأمور الفنية المرتبطة بها، مشيراً في ذات الوقت إلى البرامج النوعية التي تعتزم الشركة إطلاقها في المجالات الفنية والهندسية خاصة تلك المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار.

وأكد الدكتور النسور على عمق وأهمية العلاقة التي تربط بين ” البوتاس العربية” ونقابة المهندسين الأردنيين والتي تتم ترجمتها من خلال البرامج التدريبية وتعزيز رأس المال البشري خاصة في المواقع الرئيسية الهامة للشركة.

من جانبه، أعرب المهندس سماره عن اعتزاز نقابة المهندسين بشركة البوتاس العربية وبإنجازاتها وأدوارها الاستثنائية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية، مقدما شكر النقابة للشركة لما توفره منذ سنوات من فرص تدريبية للمهندسين الأردنيين ومشاركاتها الفاعلة ودعمها الدائم للأنشطة والفعاليات العلمية والمهنية التي تقيمها النقابة.

واستعرض المهندس سماره الجهود التي تبذلها نقابة المهندسين الأردنيين ضمن برنامجها السنوي لتدريب المهندسين حديثي التخرج بالتعاون مع المؤسسات والشركات المهتمة وذلك لتعزيز قدراتهم وتأهليهم لسوق العمل وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.

وعلى هامش الزيارة، وقع الدكتور النسور، والمهندس سماره اتفاقية تدريب المهندسين حديثي التخرج تتضمن الأطر التنظيمية لتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج من مختلف التخصصات في عدد من مواقع الشركة.