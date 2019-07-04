وفد نيابي أردني ينسحب من مؤتمر بلكسمبورغ بسبب وفد الاحتلال

عمان- الغد- انسحب الوفد النيابي الأردني الذي يترأسه مساعد رئيس مجلس النواب النائب إبراهيم القرعان من أعمال اليوم الأول لمؤتمر منظمة الأمن والتعاون OSCE والمنعقد حالياً في لكسمبورغ احتجاجاً على ترتيب موقع جلوسه المخصص بجوار وفد الاحتلال الاسرائيلي.

وقال القرعان إن الوفد الذي يضم النائبين عبد الله عبيدات عزيز العبيدي انسحب بعد تفاجئه بأن المقعد المخصص له ملاصق وعلى نفس الطاولة المعدة للوفد الإسرائيلي وبعد عدة محاولات قام بها للضغط على منظمي المؤتمر لتغيير مقعد الوفد الأردني وابعاد الوفد الإسرائيلي إلا أن منظمي المؤتمر رفضوا بحجة أن هذه إجراءات وقواعد لا يمكن تغييرها الأمر الذي اضطرنا لمغادرة القاعة وعدم المشاركة في اجتماعات اليوم الأول للمؤتمر.

وأضاف القرعان على الرغم من حرص الوفد على المشاركة في المؤتمر ايماناً منه بمدى أهمية المحاور والقضايا الهامة التي سيعالجها خدمة للإنسانية إلا أن هذا الموقف جاء انطلاقاً من مبادئنا واخلاقنا وديننا الحنيف الذي لا يسمح لنا بالجلوس مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب لمقدساتنا والقاتل للشيوخ والنساء والأطفال العزل.

من جهته قال النائب عبيدات إن موقفنا وانسحابنا من المؤتمر يجسد الحالة الشعبية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويعبر عن إرادة الشعب الأردني بالدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس.

فيما قال النائب العبيدي “لن نتخلى عن ثوابتنا الوطنية ومواقفنا العروبية إزاء الجرائم الإسرائيلية وممارسات القتل والتهجير بحق أهلنا في فلسطين”، مؤكداً رفضه المطلق للجلوس بجانب المحتل والغاصب لفلسطين الحبيبة.

يشار إلى أن هذا المؤتمر يعقد كل دورة في دولة والمنظم الحالي في لكسمبورغ ويناقش مجموعة من اللجان السياسية والاقتصادية والحريات العامة والتعاون الأمني والديمقراطية والإرهاب في أوروبا بحضور أكثر من 60 دولة.