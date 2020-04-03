وفيات كورونا العالمية تتجاوز 58 ألفا

عمان – ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم إلى 58136 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات مليون و81287 حالة، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز)، حتى الساعة 9:40 مساء بتوقيت الأردن، اليوم الجمعة.

ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 227734 حالة، بحسب آخر تحديث.

وأظهر الموقع، تصدّر الولايات المتحدة الأميركية لدول العالم، وبفارق كبير عنها، من حيث عدد الإصابات اذ تجاوزت الربع مليون بعدد بلغ 266259 حالة، تلتها إيطاليا بعدد بلغ 119827 حالة، ثم إسبانيا بـ 117710 حالة، وألمانيا بعدد بلغ 89838 حالة، فالصين بعدد بلغ 81620 حالة.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 14681 وفاة، تليها إسبانيا بـ 10935 حالة وفاة، ثم الولايات المتحدة بعدد بلغ 6803 حالة وفاة، ولتحتل فرنسا المركز الرابع بعدد بلغ 6507 حالة وفاة، فبريطانيا بعدد بلغ 3605 حالة وفاة.–(بترا)