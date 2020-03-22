وفيات كورونا تتجاوز 13 ألف حول العالم

باريس– تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 13444 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية الأحد في الساعة 11,00 ت غ.

وتم تسجيل أكثر من 308130 إصابة رسميا في 170 بلدا منذ بدء تفشي الوباء. وهذا العدد المحصى رسميا لا يعكس سوى جزء من الإصابات الفعلية بما أن دولا عديدة لم تعد تفحص إلا الحالات الواجب نقلها إلى المستشفى.

ومنذ آخر تعداد أمس في الساعة 19,00 ت غ سجلت 1700 ووفيتان و28674 حالة جديدة في العالم.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا التي أعلنت عن أول وفاة جراء كوفيد-19 في نهاية شباط/فبراير، 4825 وفاة ل53578 إصابة. وأعلنت السلطات الإيطالية أن 6072 شخصا شفيوا.

وأحصت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الفيروس نهاية كانون الأول/ديسمبر 81054 حالة (46 حالة جديدة بين السبت والأحد) منها 3261 وفاة (6 جديدة) وشفاء 72244 شخصا.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا والصين هي إسبانيا مع 1720 وفاة من 28572 إصابة وإيران مع 1685 وفاة (21638 حالة) وفرنسا مع 562 وفاة (14459 حالة) والولايات المتحدة مع 340 وفاة (26747 حالة).

ومنذ السبت في الساعة 19,00 ت غ أعلنت كل من كوسوفو وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورومانيا وتشيلي وقبرص عن أول وفاة بسبب الفيروس على أراضيها. وأعلنت أنغولا وغزة وتيمور الشرقية وأوغندا واريتريا عن أولى الإصابات.

والأحد في الساعة 11,00 ت غ سجلت في أوروبا 152117 حالة (7800 ووفيتان) وآسيا 96669 حالة(3479 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 28077 حالة (359 وفاة) والشرق الأوسط 24656 حالة (1710 وفيات) وأميركا اللاتينية والكاريبي 4000 وحالة (49 وفاة) وأوقيانيا 1417 حالة (7 وفيات) وافريقيا 1193 حالة (38 وفاة).

ووضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها مكاتب فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.

أ.ف.ب