وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز الـ 100 ألف

عمان – تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في العالم أل 100 ألف وبلغ 101681 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات المليون و 679940، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).

ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 373529 حالة، بحسب آخر تحديث لموقع الاحصاء العالمي، رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأميركية 489646 إصابة، تليها إسبانيا بـ 157053 إصابة، فيما حلت إيطاليا ثالثا بـ 147577 إصابة، وفرنسا رابعاً بـ 124869 إصابة، ثم ألمانيا خامساً بـ 119624 إصابة.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 18849 وفاة، تليها الولايات المتحدة بـ 18034 حالة وفاة، ثم إسبانيا بعدد بلغ 15970 ، واحتلت فرنسا المركز الرابع بعدد بلغ 13197 حالة وفاة، فبريطانيا بعدد بلغ 8958 حالة وفاة.