وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز 125 ألفا

عمان- ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم ليبلغ 125145 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات مليونا و 983219 إصابة ، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).

ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 466606 حالة، بحسب آخر تحديث لموقع الاحصاء العالمي، رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عند الساعة 10:10 من مساء اليوم الثلاثاء.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات بعدد بلغ 603496، تليها إسبانيا 172541، وجاءت إيطاليا ثالثا بـ 162488 إصابة، وفرنسا رابعاً بـ 143303 إصابة، ثم ألمانيا خامساً بـ 131359 إصابة.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات؛ لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول بـ 25195 وفاة، ثم إيطاليا 21067 وفاة، إسبانيا 18056، ولتحتل فرنسا المركز الرابع بـ 15729 وفاة، فبريطانيا 12107 حالة وفاة.