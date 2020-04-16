وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 137 ألفاً وأكثر من مليوني إصابة

باريس– أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 137500 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس حتى الساعة 11,00 ت غ.

وشُخّصت أكثر من مليوني و83820 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص للكشف عن الإصابات محصورة في عدد من الدول بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 450500 شخص.

والولايات المتحدة التي سجّلت أول حالة وفاة نهاية شباط/فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 30985 وفاة من أصل 639664 إصابة، فيما أعلنت السلطات عن شفاء 52738 مريضاً على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 21645 وفاة من أصل 165155 إصابة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة من أصل 182816 إصابة، وفرنسا مع 17167 وفاة من أصل 147863 إصابة، والمملكة المتحدة مع 12868 وفاة من أصل 98476 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82341 إصابة (46 حالة جديدة بين الأربعاء والخميس) بينها 3342 وفاة (لا وفيات جديدة)، فيما شفي 77892 شخصاً.

وبلغت الوفيات في أوروبا الخميس عند الساعة 11,00 ت غ 90181 حالة من أصل 1047303 إصابة وفي الولايات المتحدة وكندا 32039 وفاة (667870 إصابة) وفي آسيا 5369 وفاة (151423 إصابة) وفي الشرق الأوسط 5253 وفاة (112377 إصابة) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 3669 وفاة (79862 إصابة) وفي افريقيا 910 وفاة (17293 إصابة) وفي أوقيانيا 79 وفاة (7694 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.

(أ ف ب)