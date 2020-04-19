وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز 164 ألفا

عمان- ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم ليبلغ 164244 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات مليونين و 389670 إصابة، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).

ووفق الموقع، ارتفع عدد حالات الشفاء لتبلغ 613645 حالة، بحسب آخر تحديث لموقع الاحصاء العالمي، رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عند تمام 9:30 مساء اليوم الأحد.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول عالمياً من حيث الإصابات بعدد تجاوز ثلاثة أرباع المليون حيث وصل إلى 756602 إصابة، تليها إسبانيا بـ 195944 إصابة، إيطاليا 178972، فرنسا 152578، وألمانيا بـ 144406 إصابة.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات؛ لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول بـ 40129 وفاة، ثم إيطاليا 23660 وفاة، إسبانيا 20453 ، فرنسا 19718، فبريطانيا بعدد بلغ 16060 حالة وفاة.–(بترا)