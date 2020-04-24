وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز 195 ألفا

عمان- ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم ليبلغ 195585حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات المليونين و 804453 إصابة، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).

ووفق الموقع، ارتفع عدد حالات الشفاء لتبلغ 776306 حالات، بحسب آخر تحديث لموقع الاحصاء العالمي، رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عند تمام الساعة 10:05 من مساء الجمعة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول عالمياً من حيث الإصابات بعدد وصل إلى 906110 إصابات، تليها إسبانيا بـ 219764 إصابة، وإيطاليا بـ 192994 إصابة، وفرنسا بـ 159828 إصابة، وألمانيا بـ 154159 إصابة.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات؛ لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول بـ 51130 وفاة، ثم إيطاليا بـ 25969 وفاة، وإسبانيا بـ 22524 وفاة، وفرنسا بـ 22245 وفاة، فبريطانيا بعدد بلغ 19506 حالات وفاة.

–(بترا)