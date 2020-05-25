وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 346 ألفا

عمان – ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم ليبلغ 346696 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 5 ملايين و 563697 إصابة، كما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).

ووفق الموقع، بلغ عدد حالات الشفاء 2 مليون و 349697 حالة، بحسب آخر تحديث لموقع الاحصاء العالمي، رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الاثنين.

يُشار أن منظمة الصحة العالمية حذرت ،اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، من ذروة ثانية لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) من حيث عدد الإصابات والوفيات، وليس فقط موجة ثانية للمرض، وفق تقارير صحفية.

–(بترا)