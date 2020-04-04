وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز 63 ألفاً

عمان – ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم إلى 63927 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 1182878 حالة، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).

ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 244272 حالة، بحسب آخر تحديث لموقع الاحصاء العالمي، رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عند تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأميركية حاجز الـ300 ألف، تليها إسبانيا بـ124736 إصابة، فيما تراجعت إيطاليا إلى المركز الثالث بـ124632 إصابة، وألمانيا رابعاً بـ92150 إصابة، ثم فرنسا خامساً بـ89953 إصابة، كما تراجعت الصين للمركز السادس بـ81639 إصابة.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 15362 وفاة، تليها إسبانيا بـ 11744 حالة وفاة، ثم الولايات المتحدة بعدد بلغ 8173 حالة وفاة، ولتحتل فرنسا المركز الرابع بعدد بلغ 7560 حالة وفاة، فبريطانيا بعدد بلغ 4313 حالة وفاة.–(بترا)