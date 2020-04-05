وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز 68 ألفا

عمان – ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم إلى 68287، فيما بلغ عدد الإصابات مليونا و 258091 حالة، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).

ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 259554 حالة، بحسب آخر تحديث لموقع الاحصاء العالمي رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عند الساعة 9:40 من مساء اليوم الأحد.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأميركية 328662 إصابة، تليها إسبانيا بـ 130759 إصابة، فيما تراجعت إيطاليا إلى المركز الثالث بـ 128948 إصابة، وألمانيا حلّت رابعاً بـ 99862 إصابة، ثم فرنسا خامساً بـ89953 إصابة.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 15887 وفاة، تليها إسبانيا بـ 12418 وفاة، ثم الولايات المتحدة بـ 9365 وفاة، ولتحتل فرنسا المركز الرابع بـ 7560 وفاة، فبريطانيا بـ 4934 وفاة.–(بترا)